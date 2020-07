Im Rahmen seiner Förderung von sozialen Projekten unterstützt der Lions Club Hamminkeln die Arbeit des Fördervereines Löwenzahn und Pusteblume mit einer Spende.

Der Lions Club Hamminkeln würdigt mit der Spende von 1.500 Euro die großartige Arbeit des Fördervereines "Löwenzahn und Pusteblume". Mit seiner Arbeit hilft der Förderverein schwerkranken Kindern und ihren Familien; unterstützt sie bei Maßnahmen um die häusliche Pflege zu erleichtern, oder die Eltern bei der Pflege ihres kranken Kindes zu entlasten.

Aber auch die Geschwisterkinder werden mit der Arbeit des Fördervereines unterstützt. Ihnen wird in gemeinsamen Aktionen ein buntes Programm aus Ausflügen und Workshops geboten. Ein wichtiger Baustein des Fördervereines Löwenzahn und Pusteblume ist die enge Zusammenarbeit mit der Hospizinitiative Wesel. Auch hier liegt der Fokus der Arbeit auf der Entlastung der Familien.

Spielekonsole für die Stadtbücherei

Mit der Spende an den Förderverein der Stadtbücherei Hamminkeln unterstützt der Lions Club Hamminkeln den Förderverein bei der Anschaffung einer Spielekonsole.

Die Spielekonsole wird in der Stadtbücherei Hamminkeln aufgestellt und steht interessierten Kindern und Jugendlichen zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Hamminkeln zur Verfügung. Mit der Spielekonsole „KUTI“ hat der Förderverein die Möglichkeit den Kindern und Jugendlichen spielerisch das Wissen der Bücherei zu vermitteln.

Die Spielekonsole bietet den Kindern verschiedene Quizprogramme aus den Bereichen Naturwissenschaften, Tiere, Weltraum etc. Aber auch einfach Computerspiele im Stile der Generation „PAC-MAN“ können zu zweit gegeneinander gespielt werden.

Scheck-Übergabe



Überreicht wurden die Spenden durch den neuen Präsidenten des Lions Club Hamminkeln Daniel Hartmann, den neuen Vizepräsidenten Robert Graaf, sowie Past-Präsident Theo Büning. Der Scheck an den Förderverein "Löwenzahn und Pusteblume" wurde an die Vorstandsmitglieder Jutta Jansen und Silvia Füting übergeben.

Rose-Marie Oligschläger, Ingrid Keiten und Stephanie Koopmann nahmen den Scheck für den Förderverein der Stadtbücherei Hamminkeln entgegen.

Ausblick aufs neue Lions Jahr

Daniel Hartmann gab zudem einen kurzen Ausblick auf das neue Lions Jahr. Auf Grund der derzeitigen Coronabeschränkungen ist es dem Lions Club Hamminkeln leider nicht möglich öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel „Lions Kitchen & Music“ oder das im letzten Jahr erstmalig aufgelegte „Lions Entenrennen“ zur veranstalten.

Adventkalender

In diesem Jahr wird der Fokus der Activities auf den Adventkalender gelegt. Aber auch der Adventskalender wird in diesem Jahr mit einer leicht reduzierten Auflage von 3000 Stück aufgelegt. Grund für die Reduzierung ist auch hier die Coronakrise, die bei einigen Sponsoren und Förderern des Lions-Clubs nachvollziehbar zu etwas mehr Zurückhaltung geführt habe, heißt es seitens des Lions-Clubs.

Der neue Vorstand



Dem neuen Vorstand des Lions Club Hamminkeln gehören seit dem 1. Juli 2020 folgende Mitglieder an: