Am heutigen Abend gab es für die freiwilligen Feuerwehrkräfte des Löschzuges Niederprockhövel einen Einsatz zur Patientenversorgung, indem es dem Notarzt und dem Rettungsdienst ermöglicht wurde, schnell zu einer Erkrankten in deren Wohnung zu gelangen.



Ein Routineeinsatz für die Kräfte des diensthabenden Einsatzleiters Stadtbrandinspektor Frank Welling. Als es dem Notarzt und dem Rettungsdienst nicht gelang, zu einer erkrankten Person in der deren Wohnung auf der Wuppertaler Straße zu gelangen, brauchten die Feuerwehrkräfte nur wenige Minuten, um auszurücken und um zu helfen.

Die Wohnungstür wurde unter Aufsicht von Polizeibeamten geöffnet und der Notarzt konnte sich mit Unterstützung des Rettungsdienstes um die Erkrankte kümmern.

Für alle Fälle war auch die Drehleiter an der Einsatzstelle und hätte bedarfsgerecht auch die Erkrankte durch ein Fenster zum Rettungswagen transportieren können, falls es im Treppenhaus zu eng gewesen wäre.

Der Notarzt gab dann Entwarnung, die Patientin konnte nach Versorgung in ihrer Wohnung verbleiben. Einsatzende für die Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel. Alle Fahrzeuge fuhren wieder zum Feuerwehrhaus und stellten für den nächsten Alarm die Einsatzbereitschaft wieder her.