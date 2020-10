In der Zeit von Dienstag, 6. Oktober, bis Donnerstag, 8. Oktober, schraubten Unbekannte die Originalreifen eines neuen VW Multivans ab.



Das Fahrzeug war auf einem Abstellgelände an der Nierenhofer Straße in Hattingen geparkt. Die Täter ließen das Fahrzeug auf den Bremsscheiben stehend zurück.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.