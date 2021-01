Am Donnerstag, 21. Januar, versuchten Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr, in einen Heizungs- und Sanitärhandel im Vogelsang in Hattingen einzubrechen.

Sie versuchten gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört. Hinweise gibt es bislang keine. Die Polizei sucht Zeugen.