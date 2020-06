Nach 30 Jahren hat der Kneipp-Verein Hattingen Anfang Juni auf einer außerordentlichen Versammlung seine Auflösung beschlossen. Der bis dato 1. Vorsitzende, Heinz Brincker, hatte bereits im November 2018 angedeutet, dass er 2020 nicht wieder für den Vorsitz kandidieren würde. Die Suche nach einem Nachfolger, sowohl in den eigenen Reihen als auch per Zeitungsartikel in der Öffentlichkeit war leider erfolglos. Zwei Personen, die Interesse zeigten, haben aber letztendlich wieder Abstand genommen. Da auch die anderen Vorstandsmitglieder nicht wieder kandidieren wollten, zeigte sich auf der turnusmäßigen Hauptversammlung im Februar die Auflösung an, die dann einige Wochen später vollzogen wurde. Der Verein befindet sich jetzt in der vom Gesetzgeber vorgeschrieben Liquidation, die nach einem Jahr endet. Das Vereinsleben aber ist ab sofort erloschen.