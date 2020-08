Jeden Monat ein hochklassiges Konzert im Herzen der Hattinger Altstadt, und das seit 47 Jahren. Nur wenige Kulturinstitutionen der Region können auf eine so stolze Tradition zurückblicken. Doch „alt“ ist die Konzertreihe in St. Georg deshalb nicht. Neben Bewährtem wird immer auch Neues ins Programm aufgenommen.

Neun Konzerte bringen Kammermusik vom Feinsten in die Stadt. Ein Mix unterschiedlicher Besetzungen in Kombination mit Werken aus unterschiedlichen Epochen sorgt für immer neue Hörerfahrungen. Das Spektrum reicht von Alter Musik in historischer Aufführungspraxis über Romantisches für Harfe und Klarinette bis zum Percussion-Duo mit Zeitgenössischem.

Einer der Höhepunkte der Spielzeit ist sicher "Bochum barock". Das Spezialensemble der Bochumer Symphoniker ist auf Barockmusik spezialisiert. Im bezaubernden Ambiente der von Kerzen erhellten Kirche kommen gleich drei Oboen und zwei Corni da Caccia zum Einsatz.

Auch der Auftritt des renommierten Sängers Bart Driessen wird wieder mit Spannung erwartet. Der Bassist sang an vielen verschiedenen Opernhäusern, zuletzt an der Volksoper Wien. In Hattingen singt er eine Solokantate, begleitet von Streichern der Essener Philharmoniker.

Die Roetzel-Orgeltage stellen die historische Orgel von St. Georg an einem Mai-Wochenende in den Mittelpunkt. Das Spektrum reicht vom klassischen Orgelkonzert über ein Kinderkonzert bis hin zur Orgel-Teatime bei Gebäck.

Der neue Spielzeitflyer liegt in der St. Georgs-Kirche, bei der VHS und beim Stadtmarketing aus. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Reservierungen sind per E-Mail an eintrittskarten@hattingen.de, unter Tel. 02324/204-3511, in der Stadtbibliothek, im Stadtmuseum und in der VHS möglich. Das Duo Mares ist im Januar in der St. Georgs-Kirche zu Gast.