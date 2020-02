Titel: Abenteuer in Köln und auf dem Drachenfels

Art: Roman

Genre: Kinderbuch

Sprache: Deutsch

Verlag: Biber & Butzmann

Publikationsjahr: 2018

Autor: Ira Lenz

Titelbild/Illustrationen: Claudia Meinicke

Umfang: 112 Seiten

Bindung: Hardcover

Preis: 14,50 €

Rezensent: Martin Wagner

Köln, die größte Stadt Nordrheinwestfalens und die viertgrößte Stadt Deutschlands ist eigentlich immer eine Reise wert. Der Dom ist dabei nur eine von vielen Sehenswürdigkeiten, die es in der Stadt gibt. Das liegt vor allen Dingen am Alter. Köln wurde in der römischen Zeit gegründet und florierte von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne. Kein Wunder, dass es viele Geschichten, Legenden und Mythen gibt, die man als Autor dort zurückgreifen kann.

Ira Lenz, zugezogene Rheinländerin, fühlt sich in Köln richtig wohl und hat auch deshalb für ihr Buch „Abenteuer in Köln und auf dem Drachenfels – Lilly und Nikolas auf der Suche nach dem Rheingold“, die Stadt als Haupthandlungsort verwendet. Erschienen ist das Buch 2018 beim Biber & Butzemann Verlag. Titel und Untertitel verraten dabei schon fast alles wichtige übe das Buch.

Lilly und ihr Bruder Nikolas begleiten ihre Mutter zu einer Konferenz nach Köln. Übernachten können sie bei einem Schulfreund ihres Vaters. Das klappt auch sehr gut, nur die beiden großen Hunde sorgen für etwas Aufregung. Aber bereits am Abend des erstes Tages ist das alles mehr oder weniger vergessen. Die Kinder finden das Buch „Rheingold“ und sind sofort im Schatzsuchfieber. Die Nibelungen lassen die beiden nicht mehr los, egal ob sie im Zoo, im Sea Life, auf dem Drachenfels oder im Odysseum sind. Der goldene Schatz, den sie dann am Ende finden, ist dann aber doch etwas ganz anderes als das Rheingold.

Ein durchaus spannendes Kinderbuch, welches die Geschichte um den Nibelungenschatz geschickt mit einer Tour durch Köln und Umgebung verbindet. Wer das Buch als Tipp für einen Trip nach Köln benutzen will, der sollte einiges an Geld mitbringen. Die Ausflugsziele sind alles andere als günstig, wenn die Kinder das Buch aber lieben, dann werden sie alles wiedererkennen. Wiedererkennen insbesondere, weil die vielen Illustrationen sie schon optisch darbieten. Die Idee, authentische Illustrationen zu verwenden ist gut, hat sicher einiges gekostet, rechtfertigt dann aber gerade so den Preis von 14,50€. Sperrig finde ich den Titel, Lilly und Nikolas und das Rheingold wäre passender gewesen.

Fazit: „Abenteuer in Köln und auf dem Drachenfels“ ist ein spannendes Kinderbuch mit vielen tollen authentischen Illustrationen. Die Erlebnisse der Kinder sind passend zum Hintergrund und der Örtlichkeit gewählt. Man hätte vielleicht preislich günstigere Ausflugsziele wählen können, um auch weniger betuchten Eltern eine Möglichkeit des Nacherlebens zu ermöglichen, aber das ist nur ein sozialer Kritikpunkt, keiner am Buch selbst. Das kann nämlich überzeugen.