Auch die Sternsingeraktion 2021 kann, wie so vieles, nicht wie gewohnt stattfinden. Daher hat sich das Vorbereitungs-Team der Sternsingeraktion in St. Mauritius Hattingen zwei Angebote überlegt:

Segen „to go“ in der Kirche St. Mauritius

In der Kirche St. Mauritius wird am 10. Januar, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, die Möglichkeit geboten, sich den Segen, die sonst die Sternsinger an den Haustüren überbringen, in Form einer Segenstüte mitzunehmen. Darin enthalten sind die gesegneten Segensaufkleber, selbstgemalte Bilder der Sternsinger, Informationen zum Aktionsladen und zur Spende. Hierfür bereiten die Königinnen und Könige ein kurzes Video vor, in dem die Sprüche und das Lied der Sternsinger gesungen werden und über die Aktion informiert wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit sich nur eine Segenstüte mitzunehmen. Die Kontaktverfolgung sowie die Einhaltung der Verhaltensregeln wird durch einen

Ordnerdienst sichergestellt.

Segen „per Post“

Für alle die, die nicht die Möglichkeit haben zur Kirche zu kommen oder Personen, für die ein Besuch in der Kirche ein zu hohes Risiko darstellt, gibt es die Möglichkeit sich telefonisch unter 0157/35485448 melden oder sich online auf mauritius-hattingen.de/home.html per online Formular für eine Segenstüte anzumelden.

Die Segenstüte hat denselben Inhalt wie die Tüten, die in der Kirche verteilt werden. Herausragender Weise haben sich 60 Kinder und Jugendliche gemeldet, um die Sternsingeraktion 2021 zu unterstützen. 14 Vorbereitende aus Niederwenigern sorgen für die Umsetzung der Aktion und planen bereits seit Ende Oktober. Eine große Herausforderung ist die ständig sich verändernde Lage und die damit verbundenen Möglichkeiten der Durchführung.

Nichtsdestotrotz ist es den Sternsingern und Vorbereitenden eine Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche in der Ukraine besonders in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Aktion "Kindern Halt geben!“

Die Eltern vermissen. Dieses Gefühl begleitet viele Kinder in der Ukraine jeden Tag - manchmal monatelang. Ihre Eltern müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden - oder weil sie vor Ort so wenig Geld verdienen, dass die Familien kaum davon leben können. Auch Maxim geht es so. Im Caritas-Zentrum finden er und andere Kinder Trost und Halt - auch dank der Unterstützung der Sternsinger. Unter dem Motto "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" nimmt die Aktion Dreikönissingen 2021 Kinder wie Maxim in den Blick.