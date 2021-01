Bewegung an der frischen Luft in der Natur ist gesund - darüber lässt sich nicht streiten. Während des Corona-Lockdowns ist sie für viele Menschen noch wichtiger geworden als zuvor. Da es momentan durch eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten besonders viele Menschen nach draußen zieht, kann es an der ein oder anderen Stelle, wie zum Beispiel in der Elfringhauser Schweiz, zeitweise sehr voll werden.



Um Verkehrschaos und überfüllte Parkplätze zu vermeiden, bittet die Stadt Hattingen darum, am Wochenende nicht an stark frequentierten Stellen spazieren zu gehen.

Hattingen hat viele schöne Gebiete zum Wandern zu bieten, wie das Ruhrtal, Parks, ehemalige Bahntrassen und Wälder. Etwa ein Viertel des Hattinger Stadtgebietes besteht aus Wald, das sind circa 2000 Hektar.

Ausflügler sollten für ein friedliches Miteinander außerdem folgende Dinge beachten: Bitte nur da parken, wo es erlaubt ist. Ist ein Wanderparkplatz voll, sollte ein anderes Ziel angesteuert werden.

Bitte keinen Müll hinterlassen



Wer sich Proviant für unterwegs mitnimmt, sollte unbedingt darauf achten, seinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Wenn sich alle daran halten, können Bürgerinnen und Bürger eine saubere Umwelt genießen und müssen nicht durch Müllberge wandern. Auch die Wanderparkplätze sollten sauber gehalten werden.

Da alle Gaststätten geschlossen sind, stehen keine Toiletten in den Ausflugsgebieten zur Verfügung. Vorgärten oder Gärten sind keine geeignete Alternative.

Abstand halten



Auch bei Ausflügen in die Natur gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen und Abstandregeln und sind unbedingt einzuhalten. Wenn alle Ausflugswilligen diese Punkte berücksichtigen, steht am Wochenende einem Ausflug in die Natur nichts im Wege.