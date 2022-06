Ab dem 5. Juli ist das "Power2Change: Energiemobil" im Ruhrgebiet unterwegs. Der mobile Showroom ist Vorbote der vom Bundesforschungsministerium geförderten Wanderausstellung "Power2Change: Mission Energiewende", die ab 14. August im LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen zu sehen ist. Ziel ist es, an öffentlichen Orten mit Bürgern über die Energiewende ins Gespräch zu kommen, so die Veranstalter von "Wissenschaft im Dialog".

"Was denkst du über die Energiewende? Was ist der beste Weg in eine klimaneutrale Zukunft? Und welche besonderen Herausforderungen siehst du für deine Region?" Das Energiemobil hat Exponate zur Energiewende an Bord und ist ein Ort, um sich auszutauschen, sich zu informieren und zu diskutieren. Über eine Videobox, Klebe-Botschaften und Postkarten werden Meinungen, Ideen und Wünsche zur Energiewende vor Ort gesammelt. Eine Auswahl der Stimmen und Nachrichten wird dann in der Ausstellung "Power2Change" zu sehen sein.

Dr. Kirsten Baumann, Direktorin des LWL-Industriemuseums: "Ich wünsche mir, dass möglichst viele vorbeikommen, um sich vor Ort über die Energiewende auszutauschen. Und natürlich hoffen wir, dass das mobile Angebot auch Lust macht auf einen Besuch unserer großen Ausstellung 'Power2Change' ab 14. August in der Henrichshütte."

"Die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Das Energiemobil setzt genau dort an. Es holt die Menschen da ab, wo sie sind und lädt sie dazu ein, mitzudiskutieren. Ich bin gespannt auf die Meinungen, Positionen und Impulse der Bürgerinnen und Bürger", sagt Markus Weißkopf, Geschäftsführer von "Wissenschaft im Dialog".

Beim Energiemobil handelt es sich um einen umgebauten PKW-Anhänger. Ausgestattet mit unterschiedlichsten Exponaten zu erneuerbaren Energien, grünem Wasserstoff oder auch Design besucht das Energiemobil insgesamt acht Städte im Ruhrgebiet: Bochum, Duisburg, Essen, Marl, Velbert, Wetter (Ruhr), Wuppertal und endet am Ausstellungsort im Industriemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Hattingen. Angefahren werden symbolträchtige Orte der Energiewende sowie öffentliche Plätze, z. B. ein Hochschul-Campus oder ein Marktplatz.

Tourdaten "Power2Change: Energiemobil":

- 5.-7. Juli: Bochum - Hochschule Bochum (Campus in der Nähe des Haupteingangs)

- 28. Juli: Hattingen - Platz am Bügeleisenhaus

- 29. Juli: Hattingen - Vorplatz Sparkasse Welper (Wochenmarkt)

An allen Orten ist das Energiemobil zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen:

https://power2change-energiewende.de/energiemobil/tour-hattingen