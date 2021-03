Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund des Aussehens, der Religionszugehörigkeit oder der Herkunft: Vorurteile und Alltagsrassismus sind nach wie vor ein Problem, mit dem viele Menschen zu kämpfen haben. Neben offenen und unterschwelligen Beleidigungen und Anfeindungen sind es aber auch unbewusste und unreflektierte Äußerungen, die für den Rassismus ein Nährboden sind.



In diesem Zusammenhang findet am Donnerstag, 18. März, der bundesweite Aktionstag gegen Alltagsrassismus und Vorurteile statt. Die bundesweite Kampagne "Vorsicht! Vorurteile!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" auf diese Problematik aufmerksam machen.

Hattinger Partnerschaft für Demokratie



Auch die Hattinger Partnerschaft für Demokratie hat sich für den Tag eine Aktion überlegt: Eine öffentliche Graffiti-Kunst-Aktion. Der Künstler Roman Zhelezniyak wird den Slogan "Gehirn einschalten. Vorurteile ausschalten!" am Aktionstag auf einer großen Werbetafel an der Martin-Luther-Straße Ecke August-Bebel-Straße plakativ umsetzen. Außerdem werden zwei große Banner mit demselben Slogan an der Fußgängerbrücke am Reschop Carré angebracht.

"Wir haben alle Vorurteile und Stereotype im Kopf. Mit unserer Aktion wollen wir daran erinnern und fordern die Menschen auf, sich diese bewusst zu machen und sie zu hinterfragen. Nur wenn wir unsere eigenen Vorurteile erkennen und uns die rassistische Tragweite vor Augen führen, können wir diese abbauen", so Jerome Eckenbach, Ansprechpartner der Hattinger Partnerschaft für Demokratie.

"Vorurteile verletzen Mitmenschen!"



Der Schirmherr der Hattinger Partnerschaft für Demokratie, Bürgermeister Dirk Glaser, begrüßt die Aktion und erklärt, dass die Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen ein wichtiger Aspekt für unser friedliches Miteinander in Hattingen sei. "Vorurteile verletzen Mitmenschen. Vorurteile grenzen bewusst oder unbewusst aus, vergiften das gesellschaftliche Klima und gefährden so letztendlich unsere Demokratie."

Weitere Informationen zum Thema Vorurteile und einen Selbsttest finden interessierte Bürgerinnen und Bürger online auf der Bundeskampagnenseite unter www.vorsicht-vorurteile.de und unter www.pfd-hattingen.de.