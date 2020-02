Seit einiger Zeit verfolgen wir die Presse zu den Radentscheiden in Aachen. Gerade in der heutigen Zeit, mit dem großen Thema Klimaschutz, empfinden wir die Forderungen der unabhängigen Bürgerinitiative auch in Hattingenr mehr als angebracht.

Die Forderungen sind:

- ein umfassendes und durchgängiges Radroutennetz an Haupt- und Nebenstraßen erstellen

- Kreuzungen und Einmündungen sicherer machen

- Geh- und Radwege einheitlich gestalten

- Mehr Fahrradstellplätze einrichten, inklusive bewachtem, sicherem und trockenem Parken

- Jährliche öffentliche Berichterstattung über den Umsetzungsstand der Ziele durchführen

All diese Punkte machen in Hattingen Sinn.

1. Ein umfassendes und durchgängiges Radroutennetz an Haupt- und Nebenstraßen erstellen und Kreuzungen und Einmündungen sicherer machen

Hier müssen wir unbedingt an der Reschop-Kreuzung und den Hauptverkehrsstraßen um unsere Altstadt herum etwas tun. Fast alle Radtouristen und auch die heimischen Radler müssen diesen Bereich überwinden, um von Radrouten in die Altstadt, unsere touristisches Juwel, zu kommen.

2. Geh- und Radwege einheitlich gestalten

Hier würde man mit den neuen Radwegen ein tolles Bild abgeben und, je nach Wahl der Gestaltung, sicher auch den einen oder anderen Besucher zusätzlich anlocken. Beachten sollten wir aber, dass wir Rad- und Gehwege trennen oder so markieren, dass beide Seiten sicher ihrer Wege gehen oder radeln können.

3. Mehr Fahrradstellplätze einrichten, inklusive bewachtem, sicherem und trockenem Parken

Hier würde es sicherlich schon genügen, wenn die Gastronomen Fahrradständer zusätzlich zur Bestuhlung

anbieten dürften, ohne dafür zahlen zu müssen. Natürlich wären auch überdachte Radparkplätze in Parkhäusern eine tolle Möglichkeit.

4.Jährliche öffentliche Berichterstattung über den Umsetzungsstand der Ziele durchführen

Hier gibt es genug Möglichkeiten zur Umsetzung. WAZ Hattingen und Sprockhövel, lokalkompass.de, RuhrkanalNEWS und die Stadt selbst über die Amtsblätter könnten ohne Probleme informieren.

Die PARTEI Hattingen/MW