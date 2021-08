Wegen der Corona-Pandemie findet die Informationsveranstaltung über COPD und weitere Lungenerkrankungen dieses Jahr am Samstag, den 04. September 2021 online im Internet statt, um die Teilnehmer, die größtenteils zur Hochrisikogruppe gehören, nicht zu gefährden.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es im Jahr 2021 nicht möglich, eine Veranstaltung im bisherigen Format für unsere Hochrisikogruppe anzubieten. Nach reiflicher Überlegung hatten sich die Veranstalter frühzeitig dazu entschlossen, das 13. Symposium-Lunge, welches am 04.09.2021 von 10:00 bis 15:00 Uhr stattfinden wird, erstmals in Form eines virtuellen Kongresses (also online im Internet) durchzuführen.

In Anbetracht des Ansteckungsrisikos für alle Teilnehmenden und Mitarbeiter erscheint den Veranstaltern eine virtuelle Durchführung des Symposiums als die einzig richtige Wahl. Bei einem online durchgeführten Kongress besteht zudem die Möglichkeit, vielen Interessierten, die bis dato nicht in der Lage waren, einen Besuch des Symposiums in Hattingen zu realisieren, per Zuschaltung an unserer Informationsveranstaltung teilzunehmen.

Motto und Thema des diesjährigen Symposiums lauten:

„COPD und Lungenemphysem - Leben - MIT - der Krankheit‟. Von der Früherkennung bis zur erfolgreichen Therapie.

Es erwarten Sie neun verständlich referierte herausragende Vorträge, von national und international anerkannten Pneumologen aus Universitätskliniken, Fach- und Rehabilitationseinrichtungen.

Sämtliche Informationen zum Kongress können Sie auf der Homepage des Veranstalters abrufen:

Link zum 13. Symposium-Lunge

Am Tag der Veranstaltung können Sie über den Button „Zugang zum Patientenkongress“ kostenlos am Kongress teilnehmen.

Sollten Sie am 13. Symposium Lunge teilnehmen wollen, würde das die Veranstalter sehr freuen.

