Am Donnerstag, 11. März, Freitag, 12. März, und Samstag, 13. März, ist der Umweltbrummi in Hattingen unterwegs und macht an verschiedenen Sammelpunkten Halt.



Dort können dann kostenlos Problemabfälle wie zum Beispiel Farb- und Lackreste, Lösungsmittel, Säuren, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Energieleuchten, Chemikalienreste und vieles mehr abgegeben werden.

Die Standorte werden vom Umweltbrummi wie folgt abgefahren: Donnerstag, 11. März: 9 bis 10.30 Uhr Stöckerstraße (Parkplatz Ascherfeld), 11 bis 12.30 Uhr Hackstückstraße (Parkplatz gegenüber Haus Theresia), 13 bis 14.30 Uhr Am Hagen (Parkplatz Albertweg), 15.15 bis 16.30 Uhr Munscheidstraße (Parkplatz Schwimmbad); Freitag, 12. März: 9 bis 10.30 Uhr Marxstraße (Parkplatz Sportplatz), 11 bis 12.30 Uhr Engelbertstraße, 13 bis 14.30 Uhr Roonstraße (Parkplatz), 15.15 bis 16.30 Uhr Domplatz; Samstag, 13. März: 9 bis 14 Uhr Wildhagen (Parkplatz).

Bitte Maske tragen und Abstand halten



Die Stadt und die AHE weisen darauf hin, dass das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfehlenswert ist. Die Fläche um den Umweltbrummi herum wird mit Sicherheitsbändern abgegrenzt. Die Abfälle sollen davor abgestellt werden, und die Mitarbeiter sortieren diese im Anschluss ein, um unnötige Personenkontakte zu vermeiden. Der Sicherheitsabstand unter den Bürgern soll ebenfalls eingehalten werden.

Wer Problemabfälle außerhalb der Termine des Umweltbrummis abgeben möchte, kann das kostenlos auf der Umladeanlage Witten, Bebbelsdorf 73, tun. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Der Recyclinghof in Hattingen nimmt keine Schadstoffe an.