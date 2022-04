Der ZRFV Dumberg öffnete die Tore zum Reitertag

Am vergangenen Sonntag fand, nach langersehnter Zeit, endlich mal wieder ein Reitertag auf unserer Anlage statt. Bei Anfangs bedecktem Himmel waren bereits in der Früh zahlreiche Besucher da, um den Reiterinnen und Reitern in der Dressur zu zuschauen. Unsere Dumberger Reiter zeigten auch diesmal, unter heimischen Bedingungen, was für tolle Reiter sie sind. Sowohl in der Dressurreiter A, als auch in der anschließenden A-Dressur wurde Laura Hübner, mit ihrem ''Mistral'', nach zwei schönen Ritten mit jeweils dem 2. Platz belohnt. In der darauffolgenden E-Dressur gelang es Emily Kamperhoff mit ''It's a Gambler'' sich ebenfalls, nach einem souveränen Ritt, für den 2. Platz zu platzieren. Im Anschluss daran folgte der Dressurreiterwettbewerb, den Charlotte Figge mit einer ausgezeichneten Wertnote von 7,5 zusammen mit ihrem ''Casimir'' gewann. Als letzte Dressurprüfung fand der Reiterwettbewerb statt. Bei dieser Prüfung eritt sich Jamina Siepermann mit ''Highlight'' den 2. Platz, dicht gefolgt von Sophie Kanaan mit ''Flicka'', die den 3. Platz belegte. Bei schönstem Wetter und bester Stimmung ging es dann direkt weiter mit den Springen. Im Springreiterwettbewerb zeigte Charlotte Figge, dass sie auch über den Sprüngen glänzen kann und gewann diese Prüfung mit ''Mullewap''. Aber auch unsere kleinste Teilnehmerin in dieser Prüfung zeigte sich ganz groß, denn Carlotta Klein belegte mit ''Highlight'' den 2. Platz. Im Anschluss daran fand das E-Springen statt, bei dem auch diesmal Charlotte Figge mit ''Mullewap'' den Sieg nach Hause ritt. Ebenfalls gelang es Pia Antis mit ''Jarvis'' die Richterin durch einen gelungenen Ritt zu überzeugen und somit auf dem 2. Platz landete. In der darauffolgenden Prüfung wurden die Sprünge nochmal etwas höher gebaut, aber auch das schien für unsere Dumberger Reiter kein Problem zu sein, denn gleich drei von ihnen konnten sich platzieren. Maxime Lafond wurde mit ihrem ''Ponymann'' 2., Sophia Antis mit ''Jarvis'' 3. und Emily Kamperhoff mit ''Clonmore'' 4.. In der letzten Prüfung ging es nicht nur auf dem Pferd durch den Parcour, sondern auch der Teampartner musste zu Fuß zeigen, wie schnell man den Parcour bewältigen kann. Dabei wurden mit einer unfassbar schnellen Zeit Emily Kamperhoff mit ''Clonmore'' und Katharina Weber mit dem 1. Platz belohnt. Dicht gefolgt belegten Maxime Lafond mit ''Ponymann'' und Marieke Werth den 2. Platz. Nach einer letzten Ehrenrunde sowohl für den Reiter als auch für die Läufer endete der schöne Tag auf unserer Anlage. Alles in allem war es ein rundum gelungener Tag.