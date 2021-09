Sie kennen sich seit über zwölf Jahren und gaben sich am Wochenende das Ja-Wort: Gerwin Düsterloh, Bewohner des Tom-Mutters-Haus, und Sabine Schröder, die ambulant in ihrer eigenen Wohnung betreut wird, feierten die erste symbolische Verlobung bei der Lebenshilfe in Hattingen. Mit Torte, Sekt, Brautstrauß und Ringen, die Bürgermeister Dirk Glaser überrreichte, fühlte es sich für das Paar wie eine echte Hochzeit an. Familie, Freunde, Mitarbeiter und Bewohner gratulierten herzlich.

Foto: Holger Grosz