Am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, ist es soweit: Helles LandBier und dunkles KellerBier der Marke WIEGENBRÄU wird vom Fass ausgeschenkt. Im Vereinsheim der TSG – Einlass nach der bewährten 3G-Regel – gibt es die Heimat als flüssigen Genuss. Die drei Freunde und WIEGENBRÄU-Hobby-Brauer Stefan Fleischer, Matthias Gärtig und Ralf Scheuermann freuen sich, ihr Sprockhöveler WIEGENBRÄU ab sofort jeden letzten Freitag im Monat zum Ausschank zu bringen.



Die Freunde kennen sich seit ihrer Schulzeit. Neben vielen gemeinsamen Freizeitaktivitäten hat sich in den letzten Jahren ein ganz besonderes Hobby ergeben: die drei Sprockhöveler sind unter die Bierbrauer gegangen. Mit dem naturtrüben Landbier unter dem Namen „Wiegenbräu“ wollte man eigentlich auf das 50jährige Stadtjubiläum anstoßen. Nach Absage der Feierlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie ging das Bier in einen Exclusivverkauf – und kam richtig gut an.

So gut, dass die Freunde fleißig ihrem Hobby frönen und mittlerweile auch ein KellerBier den Weg ins Fass und ins Glas findet. „Angefangen hat alles mit einem Bierbrau-Kurs, den ich vor etwa sechs Jahren gemeinsam mit Ralf besucht habe. Das hat uns gut gefallen und wir haben uns in das Thema eingelesen. Vor fünf Jahren habe ich dann zu meinem 50. Geburtstag einige Utensilien zum Bierbrauen erhalten. Wir haben mittlerweile drei Kessel, eine Waage, eine Bierspindel (um die Stammwürze des Bieres zu messen), Kocher, Brenner, Kellen, Thermometer, Siebe und natürlich Hopfen, Bierhefe und Malz. Na ja, und dann ging es an das Ausprobieren“, zählt Stefan Fleischer die wichtigsten Materialien auf.

Alle erinnern sich noch an den ersten Sud. Den konnte man nur wegkippen. Heute freuen sich die drei Sprockhöveler auf gute Gespräche bei einem leckeren Bier. Ach ja, es gibt natürlich auch Pülleken für Zuhause. Am WIEGENBRÄU-Heimatabend, im Raiffeisen-Markt Hasslinghausen oder bei trinkgut Uhe.

Übrigens: Damit niemand auf falsche Gedanken kommt – ein Hobby soll das Bierbrauen für die drei Sprockhöveler bleiben. Satte Gewinne sind nicht zu erwarten. „Der Erlös geht sofort wieder in eine neue Produktion oder in neues Material." Und wer Fragen zum Brauvorgang hat - die drei Sprockhöveler freuen sich über jedes Interesse. Infos unter www.wiegenbräu.de