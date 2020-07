Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum heutigen Dienstag Zugang auf das Gelände eines Autohauses an der Selbecker Straße in Heiligenhaus verschafft und dort von insgesamt 15 Autos die Räder abmontiert und entwendet.

Die Polizei hat nach diesem besonders schweren Fall des Diebstahls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden für das Autohaus in Höhe von deutlich mehr als 10.000 Euro aus.

Größerer Transporter muss

genutzt worden sein

Gegen 6.30 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Autohauses festgestellt, dass sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in der Nacht Zugang auf den rückwärtig gelegenen Parkplatz des Autohauses verschafft hatten. An insgesamt 15 Autos (Modelle von Hyundai, Opel und Mercedes) hatten die Täter alle vier Räder abmontiert und die Autos dazu auf Ziegelsteine aufgebockt. An weiteren fünf Fahrzeugen hatten es die Diebe ebenfalls versucht - hier waren die Autos bereits aufgebockt und die Radmuttern wurden abgeschraubt, allerdings waren die Räder noch auf den Achsen montiert. Ob die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso ist noch nicht geklärt, auf welche Art und Weise die Diebe die entwendeten Räder vom Tatort abtransportierten. Dazu muss aber mindestens ein größerer Transporter, wenn nicht gar ein Lkw, genutzt worden sein. Konkrete Hinweise auf ein Tatfahrzeug liegen der Polizei aktuell jedoch nicht vor.

Einige abmontierte Räder

wurden gefunden

Bei weiteren Ermittlungen konnten die Polizeibeamten an einem nahe gelegenen Feldweg (Richtung Friedhofsallee) zehn der abmontierten Räder auffinden und sicherstellen. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um zurückgelassenes Diebesgut der Täter.

Die Polizei fragt:Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen rund um das Autohaus an der Selbecker Straße gemacht oder weiß möglicherweise mehr über den Verbleib der Reifen und Felgen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056/93126150 entgegen.