HERDECKE/WETTER. Bei herrlichem Spätsommerwetter lag der Schwerpunkt der Kontrollen am Dienstag auf der Prävention. In Herdecke "Am Schiffwinkel" wurde ein Stand am Ruhrradwanderweg aufgebaut, an dem sich viele Pedelecnutzer der Zielgruppe 65+ informieren konnten und über die Gefahren des Pedelecfahrens aufgeklärt wurden.

Auch Herr Landrat Olaf Schade ließ es sich als Behördenleiter der Polizei EN nicht nehmen, an der landesweiten Aktion teilzunehmen und vor Ort in den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 78 Rad- und Pedelecfahrende kontrolliert und 13 Verstöße geahndet.

Gefahr immer noch unterschätzt



Abseits der Kontrollen war jedoch die hohe Anzahl von Verstößen im Bereich Handy und Ablenkung im Pkw auffallend. Trotz verbesserter technischer Möglichkeiten (Freisprecheinrichtung, automatische Bluetooth Kopplung) scheint die Gefährlichkeit von Ablenkung im Straßenverkehr weiterhin nicht bei jedem Verkehrsteilnehmer angekommen zu sein. 20 Verstöße wurden in diesem Zusammenhang geahndet.