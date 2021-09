Am Sonntagabend, 5. September hat sich gegen 19.10 Uhr eine 29-jährige Pedelecfahrerin aus Herne bei einem Alleinunfall auf der Richard-Wagner-Straße in Herne Wanne-Eickel leichte Verletzungen zugezogen.

Als die Hernerin auf dem Radweg der Richard-Wagner-Straße in Richtung Rainerstraße unterwegs war und am Ende der Straße nach links auf die Rainerstraße abbog, geriet sie dabei mit dem Reifen in die Straßenbahnschienen und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.