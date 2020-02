Sie haben richtig gelesen. Die Schulleiter des Haranni-Gymnasiums züchten Wölfe und das schon seit Hans-Joachim Pauls Zeiten. Insgesamt sind es neun Stück, aber der Reihe nach.

Am 13. Februar fand im Musikraum des Haranni-Gymnasiums bei Kaffee und Kuchen die Siegerehrung der Regionalrunde der Mathe-Olympiade statt. Vorbereitet wurde die Veranstaltung von Sandra Höffler, die Mathematik und Geschichte am Haranni unterrichtet und seit einigen Jahren als Regionalkoordinatorin für Herne zuständig ist. Sie verteilt die Aufgaben und wertet diese aus. Im aktuellen Durchlauf wurde sie von Ulrike Strajhar vom Pestalozzi-Gymnasium unterstützt. Für jede Klassenstufe gibt es eigene Aufgaben, die die Schüler und Schülerinnen zum Knobeln und Tüfteln bringen, denn nicht nur das Ergebnis, auch der Lösungsweg zählt. An der Runde 2019/20 nahmen um die 180 Schüler und Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasium, des Pestalozzi-Gymnasiums, des Gymnasiums Eickel und nicht zuletzt des Haranni-Gymnasiums teil, von denen sich 47 für die Regionalrunde qualifiziert haben.

Pünktlich um 15 Uhr begann die Veranstaltung, der Musikraum war bis auf den letzten Platz besetzt. Die stellvertretende Schulleiterin Vera Mindt freute sich über die positive Resonanz und begrüßte Schüler und Eltern. Nach einer kurzen musikalischen Einführung konnten sich die Eltern zusammen mit ihren Kindern an der Mathe-Olympiade ähnlichen Aufgaben versuchen - Streichholzmathematik war angesagt. Dann ging es an die Preisverleihung. 43 Teilnehmer waren noch von den vier vorab genannten Gymnasien ins Rennen gegangen. Dabei landeten elf Schüler auf dem dritten Platz, zehn auf dem 2. Platz und zwei Schüler aus Herne haben sich für die Landesrunde qualifiziert. Zum einen ist dies Ismail Gürbüz (EF) vom Pestalozzi-Gymnasium, zum anderen Sophia Davydova (Klasse 6) vom Haranni-Gymnasium.

Wir wünschen den beiden viel Glück und vor allem Erfolg bei der Landesrunde, die am 22. Februar in Hamm stattfindet.

Allen anderen wünschen wir weiterhin viel Spaß beim Knobeln mit mathematischen Problemen und da sind wir dann wieder bei den Wölfen. Die Schulleiter züchten sie für Frau Seeliger, damit sie ihre Schüler ab und zu vor folgendes Problem stellen kann: Die 9 Wölfe befinden sich in einem quadratischen Gehege und laufen kreuz und quer durcheinander (natürlich nur auf dem Papier). Damit sie sich nun nicht mehr gegenseitig beißen oder verletzen können, dürfen 2 (nicht mehr) quadratische Zäune eingefügt werden, danach muss jeder Wolf ein eigenes Gehege haben. Diese Aufgabe gebe ich nun an Sie weiter (vgl. Bild). Viel Spaß beim Knobeln! – Die Lösung finden Sie auf der Homepage des Haranni-Gymnasiums.

Und nicht vergessen: Am 22. Februar Daumen drücken für unsere Kandidaten in Hamm!