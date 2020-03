Die nächste Marke ist erreicht. Die Harannis haben während ihrer dem Corona-Virus geschuldeten unterrichtsfreien Zeit über 500 000 Punkte durch Mathematikaufgaben erzielt. Das ist ein reife Leistung. Die bisher an 1. Stelle stehende Schule hat über das ganze Schuljahr hinweg bis jetzt um die 900 000 Punkte erzielt, die Haranni-Schüler haben über 300 000 in nur einer Woche geschafft. Alle Achtung!

Insgesamt sind damit 500 000 Punkte zusammen gekommen und die haben das Haranni-Gymnasium vom anfangs 7. Platz auf den 4. Platz gebracht, allerdings wollen die Harannis bis Ostern versuchen, auf Platz 1 zu kommen. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, denn auch die über ihnen stehenden Schulen sammeln weiter. Da sind jetzt alle aufgefordert mit anzupacken unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark und jeder Einzelne wird besser. Die Verbesserung jedes Einzelnen erkannt man an den Einzelergebnissen, denn während sich die Schüler und Schülerinnen in den ersten Tagen mit 200 bis 300 Punkten zufrieden gaben, werden zunehmend zwischen 500 und 1000 Punkte gesammelt.

Die Jahrgangstufe 6 war bisher die erfolgreichste Stufe, bei den Klassen haben in den letzten Tagen die 6c und die 5b die Plätze getauscht, das heißt die 5b liegt mit über 70.000 gesammelten Punkten vorne.

Besonders bei den Jahrgangstufen 7 und 8 ist jede Menge Platz nach oben.

Also, alle anpacken, gemeinsam sind wir stark!