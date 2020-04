In Herne wurden bis heute, 8. April, insgesamt 86 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 43 von ihnen sind wieder genesen.



Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei werden auch an den Ostertagen kontrollieren, ob sich die Herner an das Kontaktverbot halten. Nach wie vor sind die Spielplätze gesperrt, Veranstaltungen und Versammlungen im Freien verboten. Deswegen werden der Fachbereich Öffentliche Ordnung und der KOD an Ostern verstärkt im ganzen Stadtgebiet präsent sein.

Info-Telefon auch an Ostern erreichbar

Bei allgemeinen Fragen rund um die Corona-Krise hilft das Info-Telefon der Stadt Herne auch an Ostern weiter. Von Karfreitag, 10. April, bis Ostermontag, 13. April, ist das Info-Telefon täglich von 10 bis 14 Uhr erreichbar unter den Telefonnummern 0700/16200000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) und 0800/1612000 (kostenfrei).