Am Mittwochabend, 10. März, ist ein 27-jähriger Wuppertaler auf dem Parkplatz des Nordfriedhofes an der Herderstraße in Hilden von zwei unbekannten Tätern beraubt worden. Die Täter flohen mitsamt der Tatbeute unerkannt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 21 Uhr hielt sich ein 27-jähriger Wuppertaler auf dem Parkplatz des Nordfriedhofes an der Herderstraße in Hilden auf. Nach eigenen Angaben erschien plötzlich eine männliche Person und entwendete ihm sein Mobiltelefon, welches er zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Bei dem Versuch, sein Eigentum zurück zu fordern, erschien ein zweiter Mann, bewaffnet mit einem Messer. Er bedrohte den 27-Jährigen und beide Tatverdächtigen flohen anschließend mitsamt der Tatbeute, einem iPhone 11 Pro, in Richtung Sportplatz.

Die Räuber können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

circa 180cm groß

20-25 Jahre alt

-dünne Statur

-dunkelhäutig

bekleidet mit einer Mütze

2. Person:

circa 170-175cm groß

circa 20-25 Jahre alt

dünne Statur

dunkelhäutig

bekleidet mit einer hellen Hose und einem schwarzen Pullover

führte ein Messer mit sich

Der Geschädigte begab sich zur Polizeiwache Hilden und erstattete Strafanzeige.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898 6410 mit der Polizei Hilden in Verbindung zu setzen.