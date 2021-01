Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1370 Infizierte, davon in Hilden 158, in Langenfeld 151, in Monheim 105, in Erkrath 128, in Haan 57, in Heiligenhaus 97, in Mettmann 146, in Ratingen 136, in Velbert 333 und in Wülfrath 59. 10764 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorben sind eine 77-jährige Frau und eine 89-jährige Frau aus Monheim; ein 78-jähriger Mann, ein 81-jähriger Mann, eine 93-jährige Frau, eine 77-jährige Frau und eine 85-jährige Frau aus Velbert; ein 87-jähriger Mann, ein 64-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau aus Mettmann; ein 85-jähriger Mann und ein 88-jähriger Mann aus Haan; eine 83-jährige Frau, ein 84-jähriger Mann sowie eine 87-jährige Frau aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis bislang 393.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 191,9.