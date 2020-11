Wie in den Vorjahren möchten die Mitglieder der Holzwickeder Seniorengruppe „Mit Rat und Tat“ den Besuchern der „Tafel“, Ausgabestelle Holzwickede, mit der Ausgabe von Weihnachtspaketen eine besondere Freude bereiten.

"Dabei hoffen wir, dass wieder so zahlreich wie zuletzt durch die Holzwickeder Bevölkerung gespendet wird, trotz aller Einschränkungen, die zurzeit durch die Pandemie gegeben sind", so die Gruppe. Beim Zusammenstellen der Pakete ist darauf zu achten, dass keine alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder leicht verderbliche Ware gespendet werden. Insbesondere über haltbare Lebensmittel und Mittel zur Körperpflege, aber auch über Spielwaren für Kinder der Tafelbesucher, die möglichst getrennt verpackt werden sollten, freuen sich die Helfer.

Damit die Pakete zugeordnet werden können, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten, ob sie für eine Einzelperson oder für eine Familie mit Kindern bestimmt sind. Von Vorteil für die Empfänger wäre es auch, wenn in etwa der Inhalt der Pakete daran angegeben ist.

Die Weihnachtspakete können in der Zeit von Montag, 30. November, bis Dienstag, 15. Dezember, im Gemeindebüro der Ev. Kirche an der Goethestraße 4 in Holzwickede abgegeben werden. Die Öffnungszeiten des Büros sind montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Natürlich können die Geschenkpakete auch anlässlich der Tafelausgabe mittwochs im Gemeindehaus an der Goethestraße zur Verfügung gestellt werden, dann bitte möglichst kurz vor der Warenausgabe, die um 12 Uhr beginnt.

Die Ausgabe der Weihnachtspakete ist für Mittwoch, 16. Dezember, während der üblichen Ausgabezeit der Tafelware von 12 bis 13 Uhr an der bekannten Stelle im Gemeindehaus geplant, wobei die Schutzmaßnahmen streng zu beachten sind.