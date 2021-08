Auch in diesem Jahr veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Hünxe wieder den Gesangswettbewerb „Hünxe-Deine Stimme!“. Noch bis zum 3. September können alle ab 16 Jahre mitmachen.

Interessierte schicken eine aussagekräftige Gesangsprobe an thomas.lendzian@ekir.de, um an der Veranstaltung mit Livestream teilzunehmen. Die Veranstaltung findet am 2. Oktober im Haus der Begegnung in Hünxe statt. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 500 Euro.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung live stattfinden und zeitgleich im Netz gestreamt. Angie Damschen (Vocalcoach Niederrhein), Marco Rohde (Tenor) und Esben Kvist (Musikschule Hünxe) bilden die Jury, die aus sechs Finalisten, mit viel Sachverstand, den Sieger wählen. Thomas Lendzian ist auch diesmal gespannt, aus welchem Genre die Bewerbungen eingehen. Erwünscht ist die ganze Bandbreite wie Schlager, Pop, Rock, Klassik oder Rap.