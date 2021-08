Am Donnerstag, 19. August 2021, zwischen 9 und 12 Uhr sammeln die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) und die Jusos in Hünxe am Marktplatz Schulmaterialien für die von den Fluten betroffenen Kinder in Ahrweiler, denn auch dort startet in den nächsten Tagen wieder der Schulunterricht.

„Die Kinder starten unter erschwerten Bedingungen ins neue Schuljahr, denn die Schulen sind vielerorts in Mitleidenschaft gerissen worden und so müssen manche Schüler in Nachbarorte pendeln oder in provisorisch organisierten Containern unterrichtet werden, während Zuhause die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten laufen. Die Schulsachen vieler Kinder sind zudem den Fluten zum Opfer gefallen“, so Marion Hülser (ASF Hünxe) und Dominique Freitag (Jusos).

„Benötigt werden insbesondere Schultornister, Rucksäcke, Turnbeutel, Etui, Filzstifte, Buntstifte, Wachsmalstifte, Zeichen- und Schreibblöcke, Hefte (kariert und liniert), Lineal, Schere, Zirkel, Schnellhefter und mehr. Wir freuen uns über jede Sachspende“, so SPD-Frau Marion Lukassen, die bereits achtmal mit Spenden aus Hünxe und Umgebung in die Flutregionen gefahren ist.