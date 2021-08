Das heutige Gedicht der Woche stammt aus meinem vierten Band der "Geschichten die das Leben schrieb". Es handelt von von einem Preußen auf Besuch in München. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sonntag wünscht Wolfgang Reinisch (der Magier)

Oh, wie dumm!

Am Rande vom Oktoberfest

ging in München neulich mal,

ein Preuße zur Bavaria

und schaute sie sich an frontal.

Da kam ein Bayer auch vorbei,

blickte streng und amtlich drein,

hatte ‘ne Mütze auf dem Kopf,

‘ne Amtsperson laut Augenschein!

„Ein Blick hier kostet 50 Cent!“,

worauf der Preuße unverfroren

einen Euro ihm bezahlte

weil er zwei Blicke wohl verloren.

Dann ging er flugs zu seinen Kumpels

die schon in einem Bierzelt saßen,

sich am Bier dort gütlich taten

und jeder eine Haxe aßen.

Und dann erzählte er den Kumpels

was ihm gerade widerfahren,

dass er einen Euro zahlte

und wie blöd die Bayern waren.

„Zwei Blicke war der Euro wert“,

so meinte er und lachte laut,

„und dabei hab ich ganz bestimmt

wohl zehnmal zu ihr hingeschaut!“

Weitere Informationen zu meinen bislang 16 Büchern mit lustigen Gedichten finden sich auf www.wolfgang-der-magier.de und www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com