Der heutige lustige Vierzeiler des Tages stammt aus meinem vierten Band der "Geschichten in kurzenGedichten". Er bringt Ihnen schon mal meine Glückwünsche für das Jahr 2021 näher. Viel Spaß beim lesen wünscht Ihnen Wolfgang Reinisch (der Magier).

Glückwünsche

Wenn etwas knallt, dann sei‘s ein Korken,

wenn etwas grunzt, dann ein Glücksschwein.

Wenn etwas schießt, dann sei‘s der Spargel

und platzt was ... soll‘s kein Wechsel sein!

Näheres zu meinen bislang 15 Buchveröffentlichungen mit lustigen Gedichten finden Sie auf www.wolfgang-der-magier.de oder auch www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

Auf jeder der beiden Webseiten können Sie mein Gratis E-Book mit 100 lustigen Gedichten für Erwachsene unverbindlich anfordern. Machen Sie davon Gebrauch und lernen dadurch meine spezielle Art von Humor näher kennen.

Autor:

Wolfgang Reinisch aus Iserlohn-Letmathe

