Das Gedicht der Woche stammt diesmal aus meinem zweiten Band der "Geschichten aus dem Reich der Tiere" und handelt von einem sächsischen Tausendfüßler. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Wolfgang (der Magier)

Der sächsische Tausendfüßler

Ein Tausendfüßler zog aus Sachsen,

als er endlich war erwachsen,

über Stock und über Stein

in die weite Welt hinein.

Es zog ihn nach Italia

wegen der Erotica,

die man dort Amore nennt

und die so heiß wie Feuer brennt.

Und wie das Schicksal denn so spielt

hat er sich dort gleich verliebt

in eine Tausendfüßlerfrau ...

Ja so war es, ganz genau!

Sie hatte, wie er, 1000 Beine,

doch Schuhe hatte sie wohl keine,

doch dafür trug sie Ringelsocken,

um die Männer anzulocken.

Er sprach zu ihr auf sächsisch: „Mene,

lieblich schene Molto Bene!“,

worüber sie war sehr entzückt,

weshalb sie Socken ihm gestrickt.

Und als sie damit fertig war,

nach vielen Wochen, völlig klar,

da sank er vor ihr auf die Knie

und sagte: „1000 Dank, Cherie!“

