Mit Freude darf ich Ihnen hiermit meinen zweiten Band der "Geschichten von Familie Meier" vorstellen. Es ist dies bereits mein 16. Buch mit lustigen Gedichten. In ihm finden sich 260 sehr humorvolle Gedichte aus dem Familienleben der liebenswerten Familie Meier. So kommen nicht nur Frau und Herr Meier, sondern auch deren Sohn Peter und die Tante Olga zu Wort, bzw. werden auf humorvolle Weise in allen möglichen und unmöglichen Situationen dem Leser in gereimter Form näher gebracht. Ob im Schönheitssalon, beim Arzt, beim Psychiater, im Krankenhaus, im Theater oder auch in diversen Geschäften, im Büro, im Urlaub, in der Nachbarschaft und natürlich auch bei Meiers zu Hause, überall kommt es zu lustigen und überraschenden Situationen die vom Autor in humorvoller Weise in Verse gesetzt wurden.

Das Buch beinhaltet 168 Seiten und ist sowohl bei Amazon, als auch beim Autor selbst über dessen Webseiten www. wolfgang-der-magier.de und www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

zum Preis von 9,90 € inkl. Porto in Deutschland erhältlich.