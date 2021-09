Iserlohn. Folgende Straftaten sind zwischen Dienstag, 24., und Donnerstag, 26. August, in Iserlohn geschehen.

Informationstechnik geklaut

Unbekannte sind im Laufe der vergangenen sieben Tage in einen Informationstechnik-Raum (IT) des Berufskollegs Hansaallee eingedrungen. Zwischen Dienstag, 24. August, 15 Uhr, und Mittwochnachmittag, 25. August, wurden diverse Apple TV, HDMI-Kabel und weitere elektronische Geräte gestohlen.

Wohnmobil zerkratzt

An der Straße Zur Friedenseiche wurde in der Nacht zum Mittwoch, 25. August, oder im Laufe des folgenden Vormittags, Donnerstag, 26. August, ein Carthago Wohnmobil auf der rechten Fahrzeugseite mehrfach zerkratzt.

Dieb klaut Kneipenstuhl

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend, 25. August, vor einer Kneipe an der Hagener Straße einen Stuhl geklaut. Der Wirt beobachtete gegen 22.30 Uhr den etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit kurzen, blonden Haaren, blondem Bart und rot kariertem Hemd. Der Unbekannte nahm einen Stuhl aus dem Außenbereich und rannte damit in Richtung Lennedamm. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Weder Dieb noch Stuhl waren aufzufinden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02374/5029-0.