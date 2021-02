Am gestrigen Donnerstag, 25. Februar, gegen 10.30 Uhr, hörte eine 26 -jährige Dachgeschosswohnungsinhaberin an der Hans-Böckler-Straße Geräusche an ihrer Wohnungstür. Als sie zur Tür ging, öffnete ein unbekannter Mann die Tür und sah sie erstaunt an.

Der unbekannte hatte diverse Schlüssel in der Hand und entfernte sich mit den Worten, dass er eine "leere" Wohnung suche. Der Unbekannte verließ fluchtartig das Haus. Personenbeschreibung: - Ca. 165 cm groß - Ca. 60 bis 65 kg schwer - Blonde kurze Haare - Grüne Augen - orangenes fluoreszierendes Oberteil, ähnlich einer Warnweste - graue Hose mit orangenen Streifen auf der Seite.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann mit der Warnweste an der Hans-Böckler-Straße nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.