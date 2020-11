Die neuen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf die Kulturinstitute der Stadt.

Das Parktheater Iserlohn muss aufgrund der Entscheidung der Landesregierung bis Ende November geschlossen bleiben. Derzeit kann das Parktheater-Team noch keine Auskunft darüber erteilen, wie mit den einzelnen Veranstaltungen umgegangen wird, die nun nicht stattfinden können. Wegen der Fülle der Planungsarbeit bittet das Team die Kunden um Nachsicht und Geduld. Sobald individuelle Lösungen gefunden sind, werden die Ticketinhaber direkt informiert. Wer noch nicht seine E-Mail-Adresse im Kulturbüro hinterlegt hat, möge dies bitte per E-Mail an kulturbuero@iserlohn.de tun, damit die Kommunikation vereinfacht wird.

Das Stadtarchiv ist wie bisher nach Terminvereinbarung zugänglich.

Die Stadtbücherei ist weiterhin zu den aktuellen Öffnungszeiten erreichbar. In Iserlohn gilt dies Montag und Dienstag 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 14.30 Uhr, Freitag 11 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 14 Uhr, in Letmathe Montag und Dienstag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die maximale Aufenthaltsdauer ist auf 30 Minuten begrenzt ist.

Nur Ausbildungen in der VHS

In der Volkshochschule werden nur noch alle ausbildungs- und berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsangebote durchgeführt. Dies betrifft insbesondere die Integrationskurse sowie Schulabschlusskurse (inklusive Prüfungen). Diese werden unter Einhaltung der Hygienestandards weitergeführt. Zudem gilt die Maskenpflicht.

Die Städtische Galerie bleibt im November geschlossen.

In der Musikschule werden wie alle Instrumental- und Gesangunterrichte ab sofort je nach Möglichkeit bei Schülern sowie Lehrkräften über Telefon oder in Videoformaten erteilt. Alle Grundstufenkurse in den Gebäuden der Musikschule und Ensembles fallen im November aus, Veranstaltungen der Musikschule bis auf Weiteres ebenfalls.

Ob und wie Musikschullehrer in den Angeboten der Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen eingesetzt werden können, richtet sich nach der bevorstehenden Betreuungsverordnung und den jeweiligen schulischen Vorgaben. Die Gebäude der Musikschule bleiben geschlossen; die Sekretariate in Iserlohn und Letmathe und die Schulleitung sind weiterhin per Telefon und E-Mail erreichbar.

Führungen fallen aus

Die Städtischen Museen müssen bis zum 30. November schließen. Die Museen in Barendorf werden daher in eine vorzeitige Winterpause gehen und bis Ende Februar geschlossen bleiben. Das Stadtmuseum bleibt bis zum 30. November geschlossen und soll am 1. Dezember wieder öffnen.

Alle im November angekündigten Führungen durch den Luftschutzstollen, das Stadtmuseum, Barendorf und Haus Letmathe fallen aus – auch jene, die über die VHS angeboten werden.