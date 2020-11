"Unsere Stadt" können sich Iserlohner jetzt an die Wand hängen. Der Kunstverein Iserlohn hat zum dritten Mal einen Jahreskalender herausgegeben, mit dessen Verkauf er Menschen in Not unterstützt. Diesmal sind 13 Stadtansichten auf dem Kalender zu sehen.



Von Vera Demuth

Danzturm, das alte Rathaus, die Oberste Stadtkirche und weitere bezaubernde Iserlohner Fleckchen prägen den Kalender für das kommende Jahr. Die Gestaltung inklusive Monatskalendarium hat Vereinsmitglied Frank Haase übernommen, der zudem mit seinem Bild "Hotel Neuhaus" im Kalender vertreten ist.

120 Mitglieder vom studierten Künstler bis zum Autodidakten, die alle möglichen Maltechniken abdecken, hat der 2009 gegründete Kunstverein Iserlohn. Die Werke im neuen Jahreskalender stammen von 13 Mitgliedern.

Im vergangenen Jahr veranstaltete der Verein eine Ausstellung zum Thema "Unsere Stadt", in der rund 40 Künstler ihre Ansichten von Iserlohn präsentierten. "Eine Jury hat damals die Werke ausgewählt, die sich jetzt im Kalender wiederfinden", erläutert Pressesprecherin Petra Lukoschek. Von ihr ist auch ein Bild darunter: Es heißt "Eisenwald" und zeigt eine mystische Atmosphäre mit Aloysiuskirche und Danzturm im Hintergrund.

Start mit dem Hospizverein

Bereits zum dritten Mal unterstützt der Kunstverein mit einem Jahreskalender einen guten Zweck. Der Erlös des ersten Kalenders kam dem Hospizverein Iserlohn zugute. Dessen Geschäftsführerin ist zugleich Mitglied im Kunstverein, wodurch die Idee zu einem Spenden-Kalender aufkam. Im vergangenen Jahr spendete der Verein einen Erlös von 900 Euro an das Frauenhaus Iserlohn.

Einen ebenso großen Erfolg erhoffen sich die Künstler in diesem Jahr. "Normalerweise machen wir jedes Jahr zwei große Ausstellungen, über die wir den Kalender ebenfalls verkaufen, aber in diesem Jahr fallen sie natürlich aus", bedauert Lukoschek. Empfänger der Spende soll diesmal der Verein Flaschenkinder Iserlohn sein, dessen Mitarbeiter Kindern aus Familien mit Alkoholproblemen helfen.

Der neue Kalender ist in einer Auflage von 100 Stück erschienen. Er ist für 15 Euro erhältlich, von denen zehn Euro gespendet werden. Mit den übrigen fünf Euro decke der Kunstverein die Produktionskosten, erklärt Petra Lukoschek.

Kalenderverkauf

Der Kalender "Stadtansichten Iserlohn" für das Jahr 2021 ist an drei Stellen erhältlich:

- Kreativhaus, Alter Rathausplatz 5, Iserlohn

- Art Galerie Tunichtgut und Sorglos, Hagener Straße 28, Letmathe

- Kunstklitsche DiLa, Mendener Straße 105, Hemer