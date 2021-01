Am heutigen Mittwoch ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, der in jedem Jahr am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, begangen wird.

Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind nur sehr begrenzt öffentliche Gedenkveranstaltungen möglich. Einzelne Mitglieder des Iserlohner FriedensPlenums haben aber aus Anlass des Gedenktages bereits am Sonntag - unter widrigen Witterungsbedingungen und unter Beachtung der Abstandsregeln - die in der Iserlohner Innenstadt verlegten Stolpersteine gereinigt. So wird auch in Corona-Zeiten der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.