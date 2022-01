Iserlohn. Die "Stadtspange West" mit Spielplatz und angrenzender Gastronomie ist schnell zum Anziehungspunkt für Groß und Klein geworden. Es wird allerdings noch ein "richtiger" Name für das Areal gesucht.

Die Namenssuche, die letztes Jahr Corona-bedingt abgebrochen wurde, soll jetzt neu gestartet werden, diesmal auch über den Weg der Online-Beteiligung. Besonders gefragt sind Ideen, die mit der Geschichte von Letmathe, lokalen Anekdoten, kulturellen Eigenheiten oder Personen zu tun haben, die Letmathe im Laufe der Zeit geprägt haben.

Für das Areal der „Stadtspange West“ wird ein richtiger Name gesucht. Ab Montag 10. Januar, werden für vier Wochen Ideen und Vorschläge angenommen. Foto: Stadt Iserlohn.

hochgeladen von Lara Ostfeld

Wer eine gute Idee für den Namen des Platzes, der das westliche Ende der Lennepromenade mit der Letmather Innenstadt verbindet, hat kann sie unter https://adhocracy.plus/iserlohn/ abgeben. Die Beteiligung startet am Montag, 10. Januar, und geht über vier Wochen.

Es besteht die Möglichkeit, einen Vorschlag schriftlich an die Abteilung Städtebauliche Planung der Stadt, Werner-Jacobi-Platz 12, oder an sabine.maeffert@iserlohn.de einzureichen. Die bereits in 2020 beim ersten Start der Namenssuche eingereichten Vorschläge müssen nicht noch einmal abgegeben werden.

Wer Ideen für einen neuen Namen für die "Stadtspange West" in Letmathe hat, kann diese ab Montag, 10. Januar, online oder schriftlich abgeben. Foto: Stadt Iserlohn

hochgeladen von Lara Ostfeld

Im Anschluss an die Beteiligung werden alle eingegangenen Vorschläge von einer Jury bewertet, die aus jeweils einem Mitglied der einzelnen Rats-Fraktionen besteht.