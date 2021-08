Märkischer Kreis. Der Impfbus des Märkischen Kreises bleibt ein Erfolgsmodell: In dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Fahrzeug sind bislang 3.647 Schutzimpfungen gegen das Coronavirus erfolgt. In dieser Woche stehen drei weitere Termine auf dem Programm.

Das "Impfzentrum auf Rädern" findet weiterhin große Resonanz. Bislang haben 3.647 Menschen im Märkischen Kreis die Chance genutzt, sich in unmittelbarer Nähe einfach und unkompliziert impfen zu lassen.

Allein in der vergangenen Woche sind 1.218 Impfungen im Impfbus des Kreises erfolgt. Sehr gut funktioniert unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kreises, das Kundinnen und Kunden eingeladen hat, das unverbindliche Angebot für eine Corona-Schutzimpfung wahrzunehmen.

Bei den Iserlohn Roosters vor dem Testspiel gegen die Kölner Haie ließen sich 143 Bürger impfen.

Geimpft werden können weiterhin alle Impfwilligen ab 12 Jahre (außer Schwangere). Es genügt, wenn ein Erziehungsberechtigter die Einwilligung unterschreibt (für Personen zwischen 12 und 15 Jahre). Jugendliche ab 16 Jahre können selbst in die Impfung einwilligen. Im Impfbus steht ausreichend Impfstoff von Biontech (ab 12 Jahre) sowie der Impfstoff "Janssen" von Johnson & Johnson (Einmalimpfung / ab 18 Jahre) zur Verfügung. Die Menschen haben vor Ort die Wahl, welchen Impfstoff sie bevorzugen.

Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, im Idealfall der Personalausweis, und – sofern vorhanden – der Impfausweis. Falls dieser nicht vorhanden sein sollte, wird er neu ausgestellt. Das Aufklärungs-Merkblatt sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen können vor Ort ausgefüllt werden.