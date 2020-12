(pmk) Der Märkische Kreis unterstützt dabei, den Schülerverkehr zu entzerren. In der ersten Dezemberhälfte werden 13 zusätzliche Reisebusse sowie weitere Kleinbusse zur Verfügung stehen. „Ziel ist, das Infektionsrisiko spürbar zu senken“, sagt Landrat Marco Voge.



Der Märkische Kreis hat sich auf den Weg gemacht, den Schülerverkehr – insbesondere in den Stoßzeiten – zu entlasten. Das berichtet der Landrat des Märkischen Kreises während eines Ortstermins beim Omnibusunternehmen Bösert in Altena. Mit dabei: die Landtagsabgeordneten Thorsten Schick und Angela Freimuth, Vertreter der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) mit Aufsichtsratsvorsitzenden Karsten Meininghaus und seinem Stellvertreter Wolfgang Rothstein.

Um dem Problem von vollen Schulbussen entgegenzuwirken, hat der Kreis nicht nur den Bedarf an zusätzlichen Bussen für die Schülerbeförderung in den Städten und Gemeinden abgefragt, sondern auch die Kapazitäten der Reisebusunternehmen im Kreis. Die Kommunen griffen die Initiative bereitwillig auf. Darüber hinaus sind die Schulträger auch bei der Beantragung der Landesfördermittel unterstützt worden. Für den verstärkten, in den Linienverkehr integrierten Schülerverkehr, fließen insgesamt 350.000 Euro in den Märkischen Kreis. Markus Bruch, beim Kreis zuständig für die Organisation und Finanzierung des ÖPNV, hat dafür einen Mustervertrag erstellt, den die Kommunen nutzen können. Darüber hinaus steht er den Kommunen als Ansprechpartner bei der Beantragung von Fördergeldern zur Verfügung.

Rechtliche Bedingungen erfüllt



Der Landrat ist zufrieden mit der Herangehensweise: "Gemeinsam mit der MVG, den Schulträgern und den Busunternehmen haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Um den Schulbetrieb zu gewährleisten, ist selbstverständlich auch der Schutz der Kinder und Jugendlichen in den Bussen immens wichtig", sagt Voge. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien nun erfüllt, um die Reisebusse zur Entlastung des Schülerverkehrs auf die Straße zu bringen.

Im ersten Schritt hatte die Märkische Verkehrsgesellschaft bereits nach den Sommerferien im August in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Linienbusse im Kreis eingesetzt. Mittlerweile sind schultäglich zwölf zusätzliche Linienbusse im Kreisgebiet unterwegs.