"Die Pflegezeit finanziell meistern" heißt ein öffentlicher Online-Vortrag, den das Familienbüro der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn am Donnerstag, 12. November, von 13.30 bis 14.30 Uhr in Kooperation mit dem Deutschen Sparkassen und Giroverband (DSGV) Beratungsdienst "Geld und Haushalt" anbietet.

In ihrem Vortrag beschäftigt sich Dipl.-Betriebswirtin Beate Dünnebacke mit der vorausschauenden Planung fürs Älterwerden. Sie informiert über Unterstützungsmöglichkeiten für Pflegebedürftige und Pflegende und gibt Auskunft über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die Teilnehmenden erfahren auch, wie sie Pflegeleistungen beantragen können. Die Referentin steht für Rückfragen zur Verfügung.

Anmeldung und Zugangsdaten

Anmeldung unter www.fh-swf.de/cms/pflege-vortraege

Die Teilnehmer erhalten anschließend die Zugangsdaten zu der Veranstaltung.