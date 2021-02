Wetterextreme – Hitze, Sturm, Überschwemmung, Starkregen, Blitz und Hagel stellen neue Anforderungen an Gebäude dar. Aber wir sind nicht allem machlos ausgeliefert. In dem kostenlosen Online-Seminar „Das klimarobuste Haus“ wird am Freitag, den 26. Februar von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr aufgezeigt, was Hausbesitzer beachten sollten, um das Eigenheim wetterrobust, energiesparend und komfortabel zu gestalten und wie Sie so gleichzeitig das Klima schonen.

Birgit Stracke und Helge Pfingst geben außerdem Tipps, welche Maßnahmen bei einer ohnehin anstehenden Sanierung direkt mitgedacht werden können und verweist auf aktuelle Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter iserlohn.energie@verbraucherzentrale oder die Homepage https://www.verbraucherzentrale.nrw/iserlohn möglich.