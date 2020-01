Dank Förderverein und Sponsoren das Maskottchen des Floriansdorfes ab sofort in Lebensgröße "Heute wollen wir denjenigen würdigen, der bereits von Anfang an still dabei ist, bei unseren Veranstaltungen aber nie richtig in Erscheinung treten konnte", formulierte es Georg Christophery, Vorsitzender des Floriansdorfes, noch ein wenig rätselhaft.

Von Christoph Schulte

Feuerwehrmaus in Lebensgröße

Wenige Augenblicke später wurde das Geheimnis dann aber schon gelüftet, als Flori, die Feuerwehrmaus, durch die Tür trat - und zwar in Lebensgröße.

Die Idee dazu stammte einmal mehr vom Erfinder des Floriansdorfes und jetzigem Ehrenpräsidenten des Fördervereins Ralf Schulte. "Anlass war das 25-jährige Jubiläum unseres Fördervereins, das wir im vergangenen Jahr gefeiert haben und wo nach einem besonderen Projekt gesucht wurde", erinnerte sich Schulte, dem das von ihm initiierte "Iserlohner Leuchtturmprojekt, über das auch noch heute in ganz Europa gesprochen wird", nach wie vor sehr am Herzen liegt.

Iserlohner Leuchtturmprojekt

Gesagt, getan. Seine Idee fiel bei einigen treuen Sponsoren des Floriansdorfes auf fruchtbaren Boden. "Deshalb möchte ich mich vor allem für die Unterstützung durch die IGW, McDonald's, die das Floriansdorf von Beginn an unterstützen, sowie die Märkische Bank, die auch immer wieder gerne hilft, ganz herzlich bedanken." Dank deren finanzieller Hilfe konnte die Anschaffung des rund 1000 Euro teuren Kostüms realisiert werden. Und Groß und Klein dürfen sich bereits jetzt auf die "Flori"-Auftritte anlässlich vieler Veranstaltungen im Jubiläumsjahr - wie dem Tag der Offenen Tür am 30. August - freuen.