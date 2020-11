Jährlich würdigt der Märkische Kreis mit seiner Integrationsauszeichnung herausragendes ehrenamtliches Engagement in der Integrationsarbeit. So wurden in diesem Jahr die Eheleute Wiltrud und Oskar Bald ausgezeichnet, die sich seit vielen Jahren für die Integration von zugewanderten Menschen in Herscheid einsetzen.

Der mit 500 Euro dotierte Preis soll 2021 zum dritten Mal verliehen werden. Dafür ist das Kommunale Integrationszentrum auf der Suche nach Einzelpersonen oder Gruppen, deren Maßnahmen und Projekte integrativ wirken, indem sie sich für ein interkulturelles Zusammenleben einsetzen.

Digitale Angebote erwünscht

Die Angebote müssen sich auch an neuzugewanderte Teilnehmende richten, also an Menschen, die sich noch nicht länger als drei Jahre in Deutschland aufhalten.

Leider haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auch die freiwilligen Bemühungen beeinflusst und die Kontaktmöglichkeiten von Ehrenamtlichen und Zugewanderten eingeschränkt.

Kreative Ideen im Umgang mit diesen Herausforderungen wie z.B. digitale Wege der Kommunikations- und Angebotsgestaltung sind daher ausdrücklich als Vorschläge erwünscht.

Vorschlagsberechtigte Einwohner

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner des Märkischen Kreises, sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die ehrenamtliche Arbeit des oder der Auszeichnungsträger wird in einem Film festgehalten und die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung verliehen.

Kontakt

Schriftliche Vorschläge für die Integrationsauszeichnung 2021 nimmt das Kommunale Integrationszentrum des Märkischen Kreises bis zum 31. Januar 2021 per E-Mail unter www.integration@maerkischer-kreis.de oder auf dem Postweg entgegen.

Mehr Infos auf der Homepage des Kreises unter dem Stichwort "Integrationsauszeichnung" zu finden: https://www.maerkischer-kreis.de