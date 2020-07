An diesem Wochenende sollte in Wissel das Schützenfest stattfinden. Doch leider, coronabedingt, musste es wie so vieles in diesem Jahr, abgesagt werden. Tobias Oenings hatte die tolle Idee, Minions aus Reifen zu kreieren und so den Schützenumzug nachzustellen.

Der Clou - die farbenfrohen gar nicht so kleinen Kerle werden zu Gunsten der Aktion Lichtblicke für den guten Zweck versteigert. Wer möchte seinen Garten mit einem Feuerwehr-, Trompeter- oder Schützen-Minion verschönern und dabei auch noch Gutes tun?

3 Tage sind die lustigen Gestalten noch zu sehen. Klar, dass ich sie mir auch gerne live und in Farbe ansehen wollte! Ersteigert werden können sie vor Ort oder bei Tobias Oenings unter 02824-975782 oder tobiasoenings@aol.com

Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg :-)