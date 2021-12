Das war 2021 !?!?

Ein Jahr das in die Geschichte eingeht.

Die Frage ist nur ob positiv oder negativ.

Alles eine Frage des Blickwinkwinkels.

Genau wie vor einem Jahr wird unser aller Leben durch Corona in allen Bereichen gebremst bzw. unmöglich gemacht.

Verursacht und beschleunigt wird dieser negative Trend durch immer aggresiver werdende Corona Verweigerer.

Wie ist es aber möglich Corona zu verneinen, Presse- und Meiningsfreiheit und Demonstrationsrecht abzustreiten und gleichzeitig auf die Strassen zu gehen um zu demonstrieren?

Gehts noch?

Dieses ist nur in einer Demokratie möglich, die durch diese vielfach von extrem Rechten Gruppen unterwanderten Bewegungen in Frage gestellt wird.

Leute aufgewacht, das dürfen wir uns nicht bieten lassen.

Wir wollen Frieden und Freiheit für die gesamte Menschheit, egal welche Religion, welche Nation welche Abstammung diese Menschen haben.

Wir haben eine welteite Krise die nur gemeinsam bekämpft werden kann.

Nur ohne Kriege und Gewalt. Gemeinsam etwas gegen den Hunger, die Armut und den Klimawandel auf der Welt untenehmen.

Die Politiker weltweit müssen endlich begreifen, dass die weltweit geführten Kriege und Handelskämpfe das weltweite Elend nur vergrössern und Rüstungskonzernen und Unternehmen wie amazon nur in die Hände spielen.

Wann wird den Grosskonzernen endlich ein Riegel davor geschoben die 3. Welt Länder, Afrika und auch Gebiete in Europa auszubeuten damit es den Menschen dort immer schlechter geht.

Hier geht es den Menschen dadurch auch nicht besser.

Nur die Grosskonzerne machen den Gewinn.

Das können wir uns, das dürfen wir uns doch nicht mehr länger bieten lassen.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Gemeinsam an einem Strick ziehen heisst für mich die Devise für dieses Jahr 2022 und die Folgenden.

Rüdiger Brinkhoff

Dezember 2021

Widergabe und Veröffentlichung unter Nennung meines Namens gestattet und erwünscht.

© Rüdiger Brinkhoff