Faire Rosen und pinke Postkarten zum Internationalen Frauentag

Kamen. Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag fallen nicht aus sondern sind lediglich verschoben. Unter anderem betrifft dies die Rosen-Verschenkaktion, die die Gleichstellungsbeauftragte Martina Grothaus und die Umweltberaterin Jutta Eickelpasch nach der guten Resonanz vor zwei Jahren gerne im Foyer des Rathauses wiederholt hätten.

„Wir wollten zum Frauentag ‚Faire Rosen‘ überreichen, symbolisch für ‚Eine Rose für jede Frau‘“, zeigen sich die beiden Veranstalterinnen nach der notwendigen Absage enttäuscht. „Wer auf die Faire Rose zum Frauentag nicht verzichten möchte, kann sie in einigen Kamener Geschäften erwerben“, weiß Jutta Eickelpasch – und weist gleichzeitig auf das blau-grüne Transfersiegel hin, auf das man unbedingt achten soll.

Faire Rosen werden gerecht produziert, von Frauenhand angepflanzt, gepflückt und verpackt – zu fairen Löhnen und unter Beachtung des Gesundheitsschutzes. Wer mehr Informationen hierzu haben möchte, kann ein Info-Paket mit „Rosenzeitung“ sowie eine kleine „Faire Kostprobe“ und eine Frauentags-Postkarte versandkostenfrei zugeschickt bekommen. Eine kurze Mail oder ein Anruf genügen. Kontakt: kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw (Tel. 02307/ 43801-05) oder gleichstellung@stadt-kamen.de.

Enthalten in diesem Infopaket ist auch eine Postkarte zum Internationalen Frauentag, die die Gleichstellungsbeauftragte für alle Kamenerinnen in diesem Jahr zum Frauentag bereit hält und die zu einem späteren Zeitpunkt verteilt werden soll. „Da wir uns in diesem Jahr erst einmal nicht persönlich treffen können, schreiben wir uns. Und zwar auf die herkömmliche Weise: per Postkarte“, erzählt Martina Grothaus.

Ursprünglich waren die Postkarten als „Dankeschön“ für die gemeinsamen Netzwerkpartnerinnen von Martina Grothaus und Bergkamens Gleichstellungsbeauftragter Martina Bierkämper gedacht. „Doch dann kam der Gedanke, mehr zu drucken und zum Frauentag an alle Frauen zu verteilen“, so die beiden Gleichstellungsbeauftragten. Von Frau zu Frau, Freundin zu Freundin, Mutter zu Tochter – frau schreibt Postkarten. Versehen ist die rosa-pink-lilafarbene Postkarte mit Astrid Lindgrens Spruch: „Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!“

Seit Jahren gibt es in beiden Städten traditionelle Veranstaltungen zum Frauentag. In Kamen das Frauenkabarett in der Stadtbücherei, in Bergkamen die Matinee im Treffpunkt. Statt persönlicher Treffen nun die Postkarten. Sobald die Corona-Schutzverordnung es ermöglicht, werden die Karten persönlich verteilt bzw. an mehreren zentralen Orten ausgelegt. „Bis dahin gibt es nur die Möglichkeit, sich eine Karte vor dem Eingang der Stadtbücherei abzuholen“, kündigt Martina Grothaus an. Oder wer den Abholservice der Bücherei in Anspruch nimmt, findet eine Karte in seiner Tasche sowie eben auch im Infopaket der Umweltberatung.