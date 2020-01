Am Donnerstag gegen 22.10 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllbeutel auf einem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rundstraße in Brand.

Der 44-jährige Mieter versuchte die Flammen zunächst alleine zu löschen, scheiterte jedoch. Schließlich gelanges der Feuerwehr, den Brand zu löschen. An dem Gebäude entstand Sachschaden,

Personen wurden nicht verletzt.