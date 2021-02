Sabine Kliemann ist die neue Leiterin der UNESCO-Schule. Sie tritt die Nachfolge von Jürgen Rasfeld an, der Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand gegangen ist.

An der UNESCO-Schule Kamp-Lintfort ist es ungewohnt still. Kein Lachen, kein Rufen. Ein paar Kinder aus den unteren Klassen werden in der Notbetreuung von einigen Lehrkräften beim Distanzlernen unterstützt. „Zu meinem Start“, so die neue Schulleiterin Sabine Kliemann, „hätte ich mir gerne eine andere Zeit mit einem bunten Schulleben und Normalbetrieb gewünscht.“

Aber da hat Corona ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kliemann arbeitet seit 2016 als Didaktische Leiterin an der UNESCO-Schule und hat die Schule in dieser Zeit kennen und schätzen gelernt. „Ich bin ein großer Fan des Schulprogramms der UNESCO-Schule“, bekennt Kliemann. Die gute pädagogische Arbeit an der Schule mit ihrem vielfältigem Bildungs- und Ganztagsangebot möchte sie als Schulleiterin gerne fortsetzen.

„Ich bin in ein ganz ausgezeichnetes Schulleitungsteam gekommen und das Kollegium ist interessiert und super engagiert.“ Ebenso soll die gute Zusammenarbeit mit der Schülervertretung, den Eltern und dem Schulträger uneingeschränkt weitergeführt werden, betont Kliemann. Als Schulleiterin sind ihr Transparenz, Verlässlichkeit und die Einbindung aller am Schulleben beteiligten sehr wichtig. Kliemann übernimmt die Schulleitung in einer von Corona und Digitalisierung geprägten Zeit. „Die Verantwortung für eine gute Schule übernehme ich gerne, auch zu dieser schwierigen Zeit.“