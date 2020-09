Kleve. Die Polizei Kleve weist anlässlich der am Freitag, 25. September, stattfindenden "Fridays for Future"-Demonstration auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Klever Stadtgebiet hin.

Zunächst findet um 16.15 Uhr eine Kundgebung zum Thema Klimastreik auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Im Anschluss daran werden die Teilnehmer ab 16.30 Uhr die Demonstration in Form einer Fahrrad-Rundfahrt auf der folgenden Strecke fortsetzen:

Bahnhofstraße - Kalkarer Straße - Klever Ring (B 9) - Uedemer Straße - Nassauerallee - Lindenallee - Ringstraße - Gruftstraße - Tiergartenstraße - Kavarinerstraße - Große Straße - Herzogstraße - Bensdorpstraße - Wiesenstraße - van-den-Bergh-Straße



Das Aufzugsende ist für 18 Uhr vorgesehen.Im gesamten Bereich kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei Kleve wird den Aufzug begleiten und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (cp)